В России появилась «неуязвимая» схема отмывания денег с использованием судебных приставов

В России появилась новая схема отмывания денег, которая позволяет выводить средства за рубеж без нарушения закона. Об этом «Коммерсанту» рассказали участники банковского рынка, существование схемы подтвердили в Центробанке.

Для вывода средств создаются две фиктивные компании — зарубежная и российская. Они договариваются о том, что российская фирма должна деньги зарубежной, а потом обращаются в третейский суд для мирного урегулирования несуществующего долга.

Суд соглашается с позициями сторон и выписывает исполнительный лист, который отправляется в Федеральную службу судебных приставов. Те, в свою очередь, направляют требования в банки, чтобы перевести «задолженность» с российского счета на иностранный. Поскольку требования о переводе предъявляют приставы, схема является «практически неуязвимой», так как банки не могут отказать в исполнении поручения, пишет «Коммерсант».

По оценке Центробанка, за 2016 год таким образом из россии вывели около 16 миллиардов рублей — это одна десятая всех сомнительных операций. Всего третейские суды приняли подобных решений на 37 миллиардов рублей.

ЦБ планирует подготовить рекомендации для банков, чтобы те могли выявлять такие операции и пользоваться своим правом на отказ в переводе и расторжении договора о ведении счета.