В МВД предложили ввести обязательную геномную регистрацию мигрантов

МВД России предлагает ввести обязательную геномную регистрацию мигрантов. Об этом заявил на заседании рабочей группы по подготовке проекта федерального закона, направленного на защиту детей от сексуального насилия, замначальника отдела МВД по раскрытию преступлений против половой неприкосновенности Сергей Алабин.

«Большую часть уличных преступлений против половой неприкосновенности детей у нас совершают мигранты», — заявил Алабин. Геномная регистрация мигрантов, по его мнению, позволила бы увеличить процент раскрываемых преступлений такого рода.

В свою очередь вице-спикер Госдумы Ирина Яровая на заседании рабочей группы предложила приостановить срок давности по преступлениям против половой неприкосновенности детей, а также усилить для них наказание за многоэпизодность.

Кроме того, Яровая считает необходимым создать единую межведомственную информационную базу, в которой бы содержались данные о педофилах.