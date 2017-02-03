В Белгороде завели дело об оскорблении чувств верующих. Женщина прикурила от свечи в церкви

В Белгороде возбуждено уголовное дело в отношении 20-летней местной жительницы, опубликовавшей фото, на котором она прикуривает сигарету от свечи в церкви.

Дело, сообщается на сайте регионального следственного управления СК России, заведено по ч.1 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих).

Фотографии, оскорбляющие, по версии следствия, чувства верующих, подозреваемая опубликовала в соцсети в мае 2016 года.

По данным сайта города Белгорода, речь идет о первом возбужденном в регионе уголовном деле по статье 148 УК.