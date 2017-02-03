В Белгороде завели дело об оскорблении чувств верующих. Женщина прикурила от свечи в церкви
В Белгороде возбуждено уголовное дело в отношении 20-летней местной жительницы, опубликовавшей фото, на котором она прикуривает сигарету от свечи в церкви.
Дело, сообщается на сайте регионального следственного управления СК России, заведено по ч.1 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих).
Фотографии, оскорбляющие, по версии следствия, чувства верующих, подозреваемая опубликовала в соцсети в мае 2016 года.
По данным сайта города Белгорода, речь идет о первом возбужденном в регионе уголовном деле по статье 148 УК.
Статья 148 УК РФ появилась в 2013 году. Ее ввели после того, как группа Pussy Riot устроила выступление в храме Христа Спасителя. Участниц Pussy Riot судили за хулиганство.
Часть 1 статьи 148 УК предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком на 1 год.