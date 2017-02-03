Украинские журналисты рассказали о приезде Вагнера на Украину в 2016 году

Командир российских наемников Дмитрий Уткин (позывной Вагнер) в 2016 году ездил на Украину, где живет его мать. Об этом украинскому изданию «Цензор.нет» сообщили жители города Смолино Кировоградской области. По их словам, Вагнер приезжал весной или летом.

Пограничники отказались рассказать журналистам, был ли Вагнер на Украине. В Службе безопасности Украины сказали, что среди персон нон грата Дмитрий Уткин не числится.

Как выяснили журналисты «Цензор.нет», Дмитрий Уткин родился и вырос в Смолино. Он уехал из города после школы. Мать Уткина до сих пор живет на Украине. Корреспондентам не удалось ее застать. По словам соседей, она уехала к сыну.