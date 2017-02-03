США расширили санкции против Ирана в ответ на ракетные испытания

The Washington Post
16:31, 3 февраля 2017
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Минфин США ввел санкции против 13 человек и 12 компаний, причастных, по мнению ведомства, к иранской программе создания баллистических ракет и поддержке Ираном терроризма. В список попали, в числе прочих, несколько человек и компаний из Ливана и Китая.

«Продолжающаяся поддержка терроризма со стороны Ирана и работа над программой баллистический ракет — угроза для региона, для наших партнеров по всему миру и для США», — заявили в ведомстве.

За несколько часов до этого президент США Дональд Трампа написал в твиттере, что «Иран играет с огнем» и «не ценит, как „добр“ был к ним президент Обама». «Я таким не буду!», — пообещал он.

Резолюция ООН номер 2231 требует от Ирана отказаться от разработки баллистических ракет, способных нести ядерные боеголовки, и не проводить испытаний подобного вооружения.
В конце января 2017 года Иран, по утверждению Минобороны США, провел очередные испытания баллистических ракет. Тегеран подтвердил проведение ракетных испытаний, но опроверг, что они нарушают резолюцию ООН.
Президент США Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании критиковал администрацию Обамы за соглашение с Ираном по ядерной программе и обещал добиться закрытия иранской программы баллистических ракет. Иран оказался в числе стран, гражданам которых Трамп временно запретил въезд в рамках борьбы с терроризмом.
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