США расширили санкции против Ирана в ответ на ракетные испытания

Минфин США ввел санкции против 13 человек и 12 компаний, причастных, по мнению ведомства, к иранской программе создания баллистических ракет и поддержке Ираном терроризма. В список попали, в числе прочих, несколько человек и компаний из Ливана и Китая.

«Продолжающаяся поддержка терроризма со стороны Ирана и работа над программой баллистический ракет — угроза для региона, для наших партнеров по всему миру и для США», — заявили в ведомстве.

За несколько часов до этого президент США Дональд Трампа написал в твиттере, что «Иран играет с огнем» и «не ценит, как „добр“ был к ним президент Обама». «Я таким не буду!», — пообещал он.