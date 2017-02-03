Советником Володина стал представитель РПЦ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назначил представителя Русской православной церкви Александра Щипкова своим советником на общественных началах, пишет «Коммерсант».

Щипков занимает в Московской патриархии пост первого заместителя председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, на котором, в числе прочего, курирует отношения РПЦ с партиями.

Глава комитета Госдумы по общественным объединениям и религиозным организациям Сергей Гаврилов предположил, что Щипков назначен на пост советника спикера для участия в работе над законопроектами, касающимися вопросов свободы совести и семейного законодательства.

Александр Щипков подтвердил «Интерфаксу» факт назначения советником Володина, воздержавшись от дальнейших комментариев.