Советником Володина стал представитель РПЦ

Коммерсантъ
07:45, 3 февраля 2017
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин назначил представителя Русской православной церкви Александра Щипкова своим советником на общественных началах, пишет «Коммерсант».

Щипков занимает в Московской патриархии пост первого заместителя председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, на котором, в числе прочего, курирует отношения РПЦ с партиями.

Глава комитета Госдумы по общественным объединениям и религиозным организациям Сергей Гаврилов предположил, что Щипков назначен на пост советника спикера для участия в работе над законопроектами, касающимися вопросов свободы совести и семейного законодательства. 

Александр Щипков подтвердил «Интерфаксу» факт назначения советником Володина, воздержавшись от дальнейших комментариев.

Политолог Михаил Виноградов говорит, что назначение советника, связанного с РПЦ, может демонстрировать диалог с церковью и «с консервативной частью общества». Это понадобится в том случае, если религиозные активисты «не будут чувствовать себя соавторами текущего курса».

Коммерсантъ
Александр Щипков был советником на общественных началах Сергея Миронова, когда тот был спикером Совета федерации.
Вячеслав Володин, занявший пост спикера Госдумы седьмого созыва осенью 2016 года, ранее назначил несколько советников на общественных началах, в том числе Алексея Чадаева, Дмитрия Бадовского и Ивана Демидова, с которым он работал в администрации президента.
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