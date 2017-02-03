Роскомнадзор исключит Крым из списка российских регионов в новой лицензии 3G

Роскомнадзор не будет обязывать «большую тройку» сотовых операторов работать в Крыму после обновления федеральной лицензии на связь стандарта 3G. Об этом рассказал представитель ведомства Вадим Ампелонский.

На переговорах с операторами было принято решение, что к лицензии выпустят новое приложение со списком регионов России, где не будет Крыма и Севастополя.