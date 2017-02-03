Роскомнадзор исключит Крым из списка российских регионов в новой лицензии 3G
Роскомнадзор не будет обязывать «большую тройку» сотовых операторов работать в Крыму после обновления федеральной лицензии на связь стандарта 3G. Об этом рассказал представитель ведомства Вадим Ампелонский.
На переговорах с операторами было принято решение, что к лицензии выпустят новое приложение со списком регионов России, где не будет Крыма и Севастополя.
«Все как работало, так и будет работать. Операторов „большой тройки“ никто насильно в Крым не собирается загонять», — заявил Ампелонский.
Лицензии на 3G операторов МТС, «Мегафон» и «Билайн» истекают в мае 2017 года. Действующие правила были приняты до присоединения Крыма и не обязывали их начинать работу на полуострове. При этом продление федеральной лицензии означало бы, что они должны работать во всех регионах страны.
Выход в Крым мог привести к попаданию под санкции сотовых операторов, которые торгуются на западных биржах. Сейчас на полуострове работают только местные сотовые компании.