«Медуза» выпустила путеводитель по Петербургу
«Медуза» выпустила новый путеводитель — по Санкт-Петербургу. В нем указаны десятки мест, выбранных редакцией, которые нужно посетить во время поездки, а также маршруты и истории из жизни города.
Отдельно в путеводителе рассказывается о том, как устроена жизнь в Петербурге — надо ли платить чаевые, сколько стоит такси от аэропорта и так далее.
Путеводители по каждому направлению можно скачать как в виде отдельного приложения для iOS и Android, так и посмотреть в вебе. Все приложения бесплатны и полностью работают без интернета.
В 2017 году «Медуза» планирует выпустить не менее 10 новых путеводителей, а также обновить уже существующие.
В сентябре 2016 года «Медуза» запустила серию онлайн-путеводителей «Атлас». В первый выпуск вошли 10 направлений: Барселона (iOS, Android), Берлин (iOS, Android), Минск (iOS, Android), Москва (iOS, Android), Нью-Йорк (iOS, Android), Париж (iOS, Android), Рим (iOS, Android), Стокгольм (iOS, Android), Хельсинки (iOS, Android), а также Доминиканская республика (iOS, Android).
Главный редактор проекта — Дмитрий Бегляров, бывший редакционный директор путеводителей «Афиши».