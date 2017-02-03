«Медуза» выпустила путеводитель по Петербургу

«Медуза» выпустила новый путеводитель — по Санкт-Петербургу. В нем указаны десятки мест, выбранных редакцией, которые нужно посетить во время поездки, а также маршруты и истории из жизни города.

Отдельно в путеводителе рассказывается о том, как устроена жизнь в Петербурге — надо ли платить чаевые, сколько стоит такси от аэропорта и так далее.

Путеводители по каждому направлению можно скачать как в виде отдельного приложения для iOS и Android, так и посмотреть в вебе. Все приложения бесплатны и полностью работают без интернета.

В 2017 году «Медуза» планирует выпустить не менее 10 новых путеводителей, а также обновить уже существующие.