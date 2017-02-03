Глава Uber покинул совет при Трампе. Компания лишилась 200 тысяч клиентов из-за протестов

The New York Times
05:29, 3 февраля 2017
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Глава Uber Трэвис Каланик вышел из совета по стратегии и политике при президенте США Дональде Трампе. Об этом он объявил 2 февраля в письме сотрудникам компании, которое цитирует The New York Times.

Каланик подчеркнул, что принял это решение, так как его членство в совете многие восприняли как поддержку политики администрации Трампа. Решение покинуть совет он принял из-за критики на фоне указа о запрете на прием беженцев.

После принятия указа в интернете началась акция #deleteUber. Компанию обвинили в поддержке Трампа и попытке сорвать протест таксистов в аэропорту Нью-Йорка. В результате Uber, по неподтвержденным данным, лишилась 200 тысяч клиентов.

Другой член совета при Трампе, глава Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что не намерен покидать совещательный орган. Он добавил, что на заседании 3 февраля намерен вместе с коллегами поднять вопрос об изменении иммиграционной политики.

«Мы продолжим разными способами добиваться изменения политики в отношении иммигрантов, но членство в совете этому только помешает», — написал Каланик своим сотрудникам.

The New York Times
Акция #deleteUber началась 29 января после протестов против указа о беженцах в Нью-Йорке. Массовое удаление аккаунтов Uber привело к тому, что конкурент сервиса, компания Lyft стала лидером по установкам на iPhone.

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