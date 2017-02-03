Глава Uber покинул совет при Трампе. Компания лишилась 200 тысяч клиентов из-за протестов

Глава Uber Трэвис Каланик вышел из совета по стратегии и политике при президенте США Дональде Трампе. Об этом он объявил 2 февраля в письме сотрудникам компании, которое цитирует The New York Times.

Каланик подчеркнул, что принял это решение, так как его членство в совете многие восприняли как поддержку политики администрации Трампа. Решение покинуть совет он принял из-за критики на фоне указа о запрете на прием беженцев.

После принятия указа в интернете началась акция #deleteUber. Компанию обвинили в поддержке Трампа и попытке сорвать протест таксистов в аэропорту Нью-Йорка. В результате Uber, по неподтвержденным данным, лишилась 200 тысяч клиентов.

Другой член совета при Трампе, глава Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что не намерен покидать совещательный орган. Он добавил, что на заседании 3 февраля намерен вместе с коллегами поднять вопрос об изменении иммиграционной политики.