Владимир Кара-Мурза госпитализирован в тяжелом состоянии

Тележурналист и координатор движения «Открытая Россия» Владимир Кара-Мурза-младший госпитализирован в Москве с симптомами отравления, сообщил «Интерфаксу» его адвокат Вадим Прохоров.

Кара-Мурза, по словам адвоката, находится в тяжелом состоянии. «Симптомы, по-видимому, сходны с тем, что было тогда, чуть больше двух лет назад», — сказал Прохоров.

В 2015 году Кара-Мурза попал в больницу с симптомами отравления, экспертиза выявила в его организме повышенную концентрацию тяжелых металлов.

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский подтвердил РБК сообщения о госпитализации Кара-Мурзы, предположив, что на оппозиционного политика могло быть совершено покушение.

«Единственная моя версия связана с его деятельностью в качестве координатора „Открытой России“ и как организатора показа по всей стране фильмов о Борисе Немцове, которые, мягко говоря, для нынешней власти неприятны», — сказал Вишневский.