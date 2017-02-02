ВГТРК подала в суд на Первый канал

Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) подала иск о взыскании 192 миллионов рублей с ЗАО «Первый канал. Всемирная сеть», которая распространяет за рубежом программы Первого канала. В качестве третьей стороны к иску привлечена дистрибьюторская компания «Серебряный экран».

Официальной информации о сути разбирательства пока нет. По информации РБК, спор связан с правами на сериал «Тайны следствия».

Как пишут «Ведомости», седьмой сезон сериала сейчас показывает канал «Дом кино», входящий в «Первый канал. Всемирная сеть». Близкий к ответчику источник сообщил, что для этого у правообладателя были куплены неэфирные права. «У них железобетонно выверенный контракт», — заявил собеседник газеты.

Источник, близкий к ВГТРК, заявил, что считает это недобросовестной конкуренцией, поскольку «никогда прежде старые сезоны этого сериала не показывали неэфирные каналы».