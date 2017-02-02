Пиотровский: ФСБ следит за стройками Эрмитажа, потому что кругом жулики

Федеральная служба безопасности следит за всеми строительными контрактами Эрмитажа, сообщил директор музея Михаил Пиотровский, комментируя сообщения о выемке документов, проведенной сотрудниками ФСБ.

Внимание ФСБ к стройкам музея директор Эрмитажа объяснил тем, что «кругом жулики, в частности, в строительной области». «Нужно их заставлять работать до того, как они обанкротятся», — добавил он.

От дальнейших комментариев в связи со следственными действиями в Эрмитаже директор музея отказался.