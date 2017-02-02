Пиотровский: ФСБ следит за стройками Эрмитажа, потому что кругом жулики
Федеральная служба безопасности следит за всеми строительными контрактами Эрмитажа, сообщил директор музея Михаил Пиотровский, комментируя сообщения о выемке документов, проведенной сотрудниками ФСБ.
Внимание ФСБ к стройкам музея директор Эрмитажа объяснил тем, что «кругом жулики, в частности, в строительной области». «Нужно их заставлять работать до того, как они обанкротятся», — добавил он.
От дальнейших комментариев в связи со следственными действиями в Эрмитаже директор музея отказался.
В конце января сотрудники ФСБ провели выемку документов в Эрмитаже. По данным СМИ, были изъяты материалы, связанные со строительством нового хранилища фондов музея.
Контракт на строительство хранилища на сумму 3,67 миллиарда рублей был заключен с московской компанией «Мехстройтранс». В сентябре «Фонтанка» писала, что строительные работы в рамках этого контракта фактически не ведутся.
Обыск в Эрмитаже был проведен вскоре после того, как директор музея Михаил Пиотровский обратился с главе РПЦ патриарху Кириллу с просьбой отозвать ходатайство о передаче в пользование церкви Исаакиевского собора.
В администрации Санкт-Петербурга утверждают, что не получали официального запроса РПЦ, а решение о передаче собора было принято властями города.