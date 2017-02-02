МВД начало проверку после задержания 17-летнего «полицейского» во время рейда в борделе

Московская полиция начала проверку сообщений о том, что 17-летний подросток обманным путем год выдавал себя за полицейского. Об этом заявили в пресс-службе столичного главка МВД.

Никаких других подробностей о проверке не сообщается, но речь, по всей видимости, идет о серии публикаций «Лайфа», посвященных 17-летнему «дознавателю», который втерся в доверие к полицейским.

По информации издания, подросток через чат для общения сотрудников познакомился с полицейскими, а затем в форме старшего лейтенанта начал участвовать с ними в операциях. С собой он носил пневматический пистолет, похожий на табельный ПМ.

Молодого человека раскрыли, когда он участвовал в рейде в московском борделе. После операции в отделение полиции приехали сотрудники Управления собственной безопасности и начали проверять у всех документы.

«Лайф» утверждает, что подростка арестовали на пять суток по статье КоАП об использовании формы сотрудника полиции.