Минобороны отказалось строить парк «Патриот» на участке «Ночных волков» в Севастополе

Коммерсант
06:37, 2 февраля 2017
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Министерство обороны России не будет строить филиал парка «Патриот» у горы Гасфорта в Севастополе. Об этом сообщил глава города Дмитрий Овсянников.

Решение Минобороны было связано в том числе с протестом горожан, которые выступили против создания парка. На общественных слушаниях 27 января севастопольцы заметили, что на участке расположен резервный источник водоснабжения города, а также реликтовый лес и объекты культурного наследия.

Предполагалось, что парк будет построен на участке, который находится в аренде у байк-клуба «Ночные волки». Лидер клуба Александр «Хирург» Залдостанов на слушаниях заявлял, что завершение строительства парка у горы Гасфорта является для него «делом чести».

В пресс-службе Овсянникова не смогли пояснить, есть ли у Минобороны альтернативный проект создания парка «Патриот».

В 2015 году участок площадью 267 гектаров у горы Гасфорта был передан на десять лет в аренду «Ночным волкам» по ставке аренды 0,01 процента кадастровой стоимости. По заявлениям Залдостанова, на создание филиала парка «Патриот» на этом участке Минобороны планировало выделить 3 миллиарда рублей.
Военно-патриотический парк культуры и отдыха «Патриот» был заложен в подмосковной Кубинке в 2014 году, через год завершилось строительство первой очереди объекта. Общие затраты на первую очередь составили более 20 миллиардов рублей.

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