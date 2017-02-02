Минобороны отказалось строить парк «Патриот» на участке «Ночных волков» в Севастополе

Министерство обороны России не будет строить филиал парка «Патриот» у горы Гасфорта в Севастополе. Об этом сообщил глава города Дмитрий Овсянников.

Решение Минобороны было связано в том числе с протестом горожан, которые выступили против создания парка. На общественных слушаниях 27 января севастопольцы заметили, что на участке расположен резервный источник водоснабжения города, а также реликтовый лес и объекты культурного наследия.

Предполагалось, что парк будет построен на участке, который находится в аренде у байк-клуба «Ночные волки». Лидер клуба Александр «Хирург» Залдостанов на слушаниях заявлял, что завершение строительства парка у горы Гасфорта является для него «делом чести».

В пресс-службе Овсянникова не смогли пояснить, есть ли у Минобороны альтернативный проект создания парка «Патриот».