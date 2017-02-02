Компания ZeniMax отсудила у Facebook полмиллиарда долларов за Oculus Rift

Суд в Далласе, рассмотрев иск, постановил, что Oculus нарушила соглашение. Вины компании-производителя очков Oculus Rift в краже технологий суд не обнаружил.

ZeniMax, занимающаяся разработкой игр, обвиняла Oculus в краже технологий, использованных для создания очков дополненной реальности, производимых этой компанией, а также в нарушении условий соглашения о неразглашении.

ZeniMax утверждала, что ее бывший сотрудник Джон Кармак, перешедший в Oculus на пост директора по технологиям, украл компьютерный код, который позже был использован для создания очков Oculus Rift. Соответчиками по иску также проходил основатель Oculus Палмер Лаки и бывший гендиректор этой компании Брендан Ирибе.

Суд в Далласе по иску ZeniMax обязал компанию Oculus выплатить 200 миллионов долларов за нарушение договора о неразглашении и 50 миллионов за нарушение авторских прав. Кармак и Лаки должны выплатить по 50 миллионов долларов каждый за сокрытие сведений о происхождении Oculus Rift. Еще 150 миллионов долларов должен заплатить Ирибе, который в настоящий момент входит в руководство Facebook.

Компания Facebook приобрела Oculus в марте 2014 года за два миллиарда долларов.