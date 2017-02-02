Английский футболист, бывший полузащитник лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард объявил о завершении карьеры. По его словам, ему поступили хорошие предложения от клубов в Англии и из других чемпионатов, но он решил в 38 лет «начать новую главу в своей жизни».

«Я невероятно горд трофеями, которые завоевал, а также тем, что сыграл более 100 матчей за свою страну и забил за все время больше 300 голов», — говорится в заявлении Лэмпарда, которое он опубликовал в фейсбуке.

Лэмпард поблагодарил все команды, за которые выступал, в особенности «Челси», где полузащитник провел 13 лет. Он отметил, что не смог бы добиться успеха без поддержки болельщиков лондонской команды.