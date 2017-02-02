Фрэнк Лэмпард объявил о завершении карьеры

Фрэнк Лэмпард
12:02, 2 февраля 2017
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Английский футболист, бывший полузащитник лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард объявил о завершении карьеры. По его словам, ему поступили хорошие предложения от клубов в Англии и из других чемпионатов, но он решил в 38 лет «начать новую главу в своей жизни».

«Я невероятно горд трофеями, которые завоевал, а также тем, что сыграл более 100 матчей за свою страну и забил за все время больше 300 голов», — говорится в заявлении Лэмпарда, которое он опубликовал в фейсбуке.

Лэмпард поблагодарил все команды, за которые выступал, в особенности «Челси», где полузащитник провел 13 лет. Он отметил, что не смог бы добиться успеха без поддержки болельщиков лондонской команды.

Я хотел бы поблагодарить моих замечательных партнеров по командам, тренеров, менеджеров и других сотрудников клубов, с которыми я имел честь работать (англ. яз.).

Фрэнк Лэмпард
Фрэнк Лэмпард — один из самых известных английских футболистов, лучший бомбардир в истории «Челси» (211 голов). В составе лондонского клуба он трижды становился чемпионом Англии, а в 2012 году выиграл Лигу чемпионов. После ухода из «Челси» Лэмпард играл за «Нью-Йорк Сити» и «Манчестер Сити».
За сборную Англии Лэмпард выступал с 1999 по 2014 год.
В 2015 году Лэмпард стал офицером Ордена Британской империи.
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