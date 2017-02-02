Европарламент одобрил отмену виз для Грузии

Депутаты Европарламента на пленарной сессии 2 февраля одобрили введение безвизового режима для Грузии и Косово. Об этом сообщается в твиттере профильного комитета парламента.

Введение для этих стран безвизового режима еще предстоит одобрить Европейскому совету.

После того, как одобрение будет получено и урегулированы все вопросы, связанные с реализацией безвизового режима, граждане Грузии и Косово при наличии у них биометрических паспортов получат возможность въезжать в ЕС без виз на 90 дней в течение полугода.