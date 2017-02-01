В ДТП в Новой Москве погибли восемь человек

РИА Новости
12:47, 1 февраля 2017
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В результате столкновения двух автомобилей в Новой Москве погибли восемь человек, сообщают РИА Новости и «Интерфакс» со ссылкой на источники в экстренных службах.

Столкновение произошло на Варшавском шоссе в районе деревни Коротыгино. По данным собеседников «Интерфакса», столкнулись УАЗ и иномарка.

Источники РИА Новости, в свою очередь, сообщили, что после столкновения один из автомобилей загорелся. «Предварительно, восемь человек погибли, еще четверо пострадали», — сказал собеседник агентства.

Представители МЧС, в свою очередь, сообщили «Интерфаксу», что в ДТП в Новой Москве есть погибшие, не уточняя их числа.

Три человека, по данным МЧС, заблокированы в одной из машин. Источник РИА Новости сообщил, что люди не могут выбраться из загоревшегося УАЗа, сколько человек находится внутри машины, добавил он, пока неизвестно. Пожар, по его словам, уже потушен.

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