Студентов МГУ отправят на строительство Керченского моста

Практикантов из МГУ, отмечается в сообщении, ждет пятидневная рабочая неделя с восьмичасовым рабочим днем.

Принять участие в строительстве моста в Крым, говорится в сообщении, студентам предложил глава Росавтодора Роман Старовойт, а ректор МГУ Виктор Садовничий эту инициативу поддержал.

Студенты стройотряда МГУ летом 2017 года пройдут практику на объектах возведения Крымского моста, сообщается на сайте Росавтодора.

«Уникальные практические навыки, полученные от лучших специалистов отрасли, работающих на строительстве Крымского моста, являются бесценным опытом для будущего кадрового резерва отрасли», — подчеркнул глава Росавтодора.

Разрешение на строительство Керченского моста было выдано Росавтодором в феврале 2016 года. Генподрядчиком строительства моста и железнодорожного подъезда к нему является компания «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга. Стоимость контракта составила более 228 миллиардов рублей.

Открытие автомобильного движения по мосту должно состояться в конце 2018 года. В конце 2019 года по мосту планируется запустить железнодорожное движение.