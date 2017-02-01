Студентов МГУ отправят на строительство Керченского моста
Студенты стройотряда МГУ летом 2017 года пройдут практику на объектах возведения Крымского моста, сообщается на сайте Росавтодора.
Принять участие в строительстве моста в Крым, говорится в сообщении, студентам предложил глава Росавтодора Роман Старовойт, а ректор МГУ Виктор Садовничий эту инициативу поддержал.
Практикантов из МГУ, отмечается в сообщении, ждет пятидневная рабочая неделя с восьмичасовым рабочим днем.
«Уникальные практические навыки, полученные от лучших специалистов отрасли, работающих на строительстве Крымского моста, являются бесценным опытом для будущего кадрового резерва отрасли», — подчеркнул глава Росавтодора.
Разрешение на строительство Керченского моста было выдано Росавтодором в феврале 2016 года. Генподрядчиком строительства моста и железнодорожного подъезда к нему является компания «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга. Стоимость контракта составила более 228 миллиардов рублей.
Открытие автомобильного движения по мосту должно состояться в конце 2018 года. В конце 2019 года по мосту планируется запустить железнодорожное движение.
Студентов, в числе прочих, привлекали к строительству космодрома Восточный. Дальневосточные вузы, как сообщалось, в 2015 году согласились перенести летнюю сессию для того, чтобы их студенты смогли принять участие в строительстве космодрома. Участники студенческих стройотрядов, направленных на Восточный, жаловались на недоплату зарплаты.