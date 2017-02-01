Производители рассказали о дефиците риса в России

В 2017 году в России может образоваться дефицит риса из-за низких цен и неблагоприятной погоды. Об этом «Коммерсанту» рассказали участники рынка.

Из-за дождей в Краснодарском крае количество получаемой из риса-сырца крупы сократилось до 40-55 процентов, тогда как годом ранее выход достигал 65%. На начало 2017 года в хранилищах осталось 262 тысячи тонн крупы (при пересчете из сырца), а в 2016 году запасы составляли 321 тысячу тонн, подсчитали в Южном рисовом союзе. При этом урожай риса остался на уровне прошлого года.

Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский также заметил, что в прошлом сезоне цены на рис держались на уровне 30 тысяч рублей за тонну, а сейчас опустились до 25-26 тысяч. При этом директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько заявил, что цены, наоборот, растут и составляют почти 32 тысячи рублей за тонну.

Низкая цена на внутреннем рынке привела к увеличению экспорта в 2016 году. За первые пять месяцев сезона на экспорт отправили 74 тысячи тонн риса, хотя годом ранее за этот же период за рубеж поставили только 35 тысяч тонн.

В министерстве сельского хозяйства «Коммерсанту» заявили, что не видят оснований для дефицита риса. Источник в торговых сетях также заметил, что ситуация не вызывает беспокойства.