Петербургский городской суд прекратил дело об убийстве белки за отсутствием состава преступления

Фонтанка.ру
20:49, 1 февраля 2017
Надежный источник

Санкт-Петербургский городской суд прекратил уголовное дело в отношении студента Елисея Владимирова, который был признан виновным в жестоком обращении с животными за убийство белки, приговорен к исправительным работам и амнистирован. 

Как пишет «Фонтанка» со ссылкой на адвоката осужденного, суд согласился с доводами защиты об отсутствии в действиях Владимирова состава «жестокое обращение с животными», поскольку белка умерла без мучений от одного выстрела.

Ранее сообщалось, что Владимиров стрелял дважды.

Суд рассматривал кассацию Владимирова, который был не согласен с решением предыдущей инстанции, и решил прекратить дело за отсутствием состава преступления.

Напомним, 21 августа 2014 года на Елагином острове сын судьи Елисей Владимиров расстрелял белку с криком «тварь». Молодой человек и его друзья уверяли, что зверек, которого кормили орешками, прокусил кроссовок и принял боевую позу, будто бы готовя новое нападение. Владимиров счел ниже своего достоинства отступить и уйти, так как оппонент, по его словам, мог напасть со спины.

Фонтанка.ру
Студент Елисей Владимиров застрелил белку в одном из петербургских парков в августе 2014 года. Сперва на него завели дело по статье «хулиганство», но суд переквалифицировал его на «жестокое обращение с животными», приговорил Владимирова к году исправительных работ и тут же амнистировал его.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться