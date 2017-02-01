Петербургский городской суд прекратил дело об убийстве белки за отсутствием состава преступления

Санкт-Петербургский городской суд прекратил уголовное дело в отношении студента Елисея Владимирова, который был признан виновным в жестоком обращении с животными за убийство белки, приговорен к исправительным работам и амнистирован.

Как пишет «Фонтанка» со ссылкой на адвоката осужденного, суд согласился с доводами защиты об отсутствии в действиях Владимирова состава «жестокое обращение с животными», поскольку белка умерла без мучений от одного выстрела.

Ранее сообщалось, что Владимиров стрелял дважды.

Суд рассматривал кассацию Владимирова, который был не согласен с решением предыдущей инстанции, и решил прекратить дело за отсутствием состава преступления.