Петербургский городской суд прекратил дело об убийстве белки за отсутствием состава преступления
Санкт-Петербургский городской суд прекратил уголовное дело в отношении студента Елисея Владимирова, который был признан виновным в жестоком обращении с животными за убийство белки, приговорен к исправительным работам и амнистирован.
Как пишет «Фонтанка» со ссылкой на адвоката осужденного, суд согласился с доводами защиты об отсутствии в действиях Владимирова состава «жестокое обращение с животными», поскольку белка умерла без мучений от одного выстрела.
Ранее сообщалось, что Владимиров стрелял дважды.
Суд рассматривал кассацию Владимирова, который был не согласен с решением предыдущей инстанции, и решил прекратить дело за отсутствием состава преступления.
Напомним, 21 августа 2014 года на Елагином острове сын судьи Елисей Владимиров расстрелял белку с криком «тварь». Молодой человек и его друзья уверяли, что зверек, которого кормили орешками, прокусил кроссовок и принял боевую позу, будто бы готовя новое нападение. Владимиров счел ниже своего достоинства отступить и уйти, так как оппонент, по его словам, мог напасть со спины.