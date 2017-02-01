Отнятые у московской семьи приемные дети появились в базе на усыновление

В банке детей, оставшихся без попечения родителей, при департаменте труда и социальной защиты Москвы появились анкеты детей, изъятых у московской семьи Дель. Информация об этом появилась в группе в фейсбуке, посвященной возврату детей приемным родителям.

На сайте нашли анкеты четырех детей — Миланы, Сережи, Артема и Кати. Всего у Михаила и Светланы Дель отняли десять приемных детей, одного затем вернули под опеку бабушки.

Михаил Дель в разговоре с «Медузой» сказал, что знает о появлении в банке на усыновление двух из своих приемных детей. По его словам, это может быть связано с рассмотрением в суде первого иска семьи Дель к органам опеки.