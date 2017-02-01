На купюре 2000 рублей появится космодром Восточный. Севастополь разместят на банкноте 200 рублей

Банк России выбрал оформление для новых банкнот номиналами 200 и 2000 рублей.

На купюре 200 рублей разместят символы Севастополя — памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический. Символом купюры 2000 рублей стал Дальний Восток, на банкноте будут запечатлены мост на остров Русский и космодром Восточный.

Дизайн купюр пока не представлен. Они поступят в обращение в конце 2017 года.