На купюре 2000 рублей появится космодром Восточный. Севастополь разместят на банкноте 200 рублей
Банк России выбрал оформление для новых банкнот номиналами 200 и 2000 рублей.
На купюре 200 рублей разместят символы Севастополя — памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический. Символом купюры 2000 рублей стал Дальний Восток, на банкноте будут запечатлены мост на остров Русский и космодром Восточный.
Дизайн купюр пока не представлен. Они поступят в обращение в конце 2017 года.
Дальний Восток и Севастополь стали победителями конкурса по выбору символов для новых банкнот. При этом лидером в онлайн-голосовании наравне с Севастополем стала Казань.