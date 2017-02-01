Иран подтвердил проведение ракетных испытаний

Министр обороны Ирана Хосейн Дехган заявил, что 29 января были проведены испытания ракеты средней дальности.

По его словам, испытания не нарушили соглашение по ядерной программе Ирана или резолюцию ООН номер 2231, которая требует от Ирана отказаться от запусков с использованием технологий баллистических ракет.

«Мы не позволим посторонним вмешиваться в вопросы нашей обороны», — заявил министр.