Донецк из-за обстрелов остался без воды

Интерфакс
10:03, 1 февраля 2017
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Водоснабжение Донецка прервано из-за обстрела фильтровальной станции, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Донецкое агентство новостей (ДАН).

В результате боевых действий утром 1 февраля была обесточена Верхнекальмиусская фильтровальная станция, сообщила пресс-служба компании «Вода Донбасса», которую цитирует ДАН.

«Подача воды в Донецк, а также в Червоногвардейский район Макеевки была полностью остановлена», — говорится в сообщении.

29 января, сообщала местная интернет-газета «Жизнь», глава «Воды Донбасса» Олег Мокрый уже заявлял о прекращении водоснабжения нескольких районов Донецка из-за обстрелов. Тогда, по словам Мокрого, снаряд попал в водохранилище Верхнекальмиусской фильтровальной станции, находящейся в Ясиноватой.

В конце января на востоке Украины произошло очередное обострение ситуации. Сепаратисты и украинские военные обвиняют друг друга в обстрелах и нарушениях «линии разграничения». Обе стороны конфликта сообщают о погибших и пострадавших, в том числе среди гражданского населения.

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