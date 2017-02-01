Донецк из-за обстрелов остался без воды

Водоснабжение Донецка прервано из-за обстрела фильтровальной станции, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Донецкое агентство новостей (ДАН).

В результате боевых действий утром 1 февраля была обесточена Верхнекальмиусская фильтровальная станция, сообщила пресс-служба компании «Вода Донбасса», которую цитирует ДАН.

«Подача воды в Донецк, а также в Червоногвардейский район Макеевки была полностью остановлена», — говорится в сообщении.

29 января, сообщала местная интернет-газета «Жизнь», глава «Воды Донбасса» Олег Мокрый уже заявлял о прекращении водоснабжения нескольких районов Донецка из-за обстрелов. Тогда, по словам Мокрого, снаряд попал в водохранилище Верхнекальмиусской фильтровальной станции, находящейся в Ясиноватой.