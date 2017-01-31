«ВКонтакте» потребовала запретить сбор данных пользователей для кредитной истории

Социальная сеть «ВКонтакте» обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском против компаний, которые собирают данные о пользователях для составления кредитной истории. Ответчиками по иску выступают Double Data и Национальное бюро кредитных историй.

В иске говорится, что Double Data придумало механизм, который собирает данные о местах работы, учебы, друзьях пользователей, а также иную информацию. Ни «ВКонтакте», ни сами пользователи разрешения на такой массовый сбор данных не давали, подчеркивает истец.

Соцсеть также утверждает, что большое количество запросов к профилям снижает скорость работы «ВКонтакте». С ответчиков потребовали символическую компенсацию — по одному рублю.

Гендиректор Double Data Максим Гинжук заявил, что иск «ВКонтакте» — это попытка устранить конкурента. Он напомнил, что Mail.ru Group, которая владеет соцсетью, сама начала инвестировать в анализ больших данных для оценки кредитных рисков. При этом пользователи «ВКонтакте» сами открывают свои данные, заметил Гинжук.