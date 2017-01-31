В России вдвое выросло число осужденных по статьям о терроризме

Количество осужденных по статьям о терроризме в России за 2016 год увеличилось более чем в два раза. Об этом говорится в отчете судебного департамента при Верховном суде РФ.

Всего по статьям о терроризме привлекли к уголовной ответственности 182 человек. В 2015 году обвинительные приговоры вынесли 87 подсудимым.

Количество осужденных по «экстремистским» статьям выросло примерно на 20 процентов. За 2016 год был осужден 661 человек.