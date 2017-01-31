В России вдвое выросло число осужденных по статьям о терроризме

Meduza
15:36, 31 января 2017
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Количество осужденных по статьям о терроризме в России за 2016 год увеличилось более чем в два раза. Об этом говорится в отчете судебного департамента при Верховном суде РФ.

Всего по статьям о терроризме привлекли к уголовной ответственности 182 человек. В 2015 году обвинительные приговоры вынесли 87 подсудимым.

Количество осужденных по «экстремистским» статьям выросло примерно на 20 процентов. За 2016 год был осужден 661 человек.

В 2016 году в России был принят так называемый «антитеррористический пакет» поправок, разработанных депутатом Госдумы Ириной Яровой и членом Совета Федерации Виктором Озеровым. В Уголовный кодекс ввели статьи о международном терроризме и склонении к массовым беспорядкам, а также о недоносительстве. Возрастной порог, с которого можно привлекать к уголовной ответственности, по некоторым преступлениям был снижен до 14 лет.

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