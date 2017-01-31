В Биробиджане предприятия заставят заплатить за снег и дождь

В Биробиджане предприятиям с 1 января будут выставлять счета за водоотвод осадков от дождей и таяния снега.

Руководство городского «Водоканала» объяснило появление новой строчки в счетах для юридических лиц тем, что предприятия, на которых не установлены приборы учета, не платят за водоотвод поверхностных сточных вод.

«На сегодняшний день предприятие перекачивает более 3 миллиона тонн неучтенной воды, из-за чего несет колоссальные затраты. Нам приходится учитывать эти потери по водоотведению», — заявил директор МУП «Водоканал» Андрей Пивенко.

По оценке главы «Водоканала», плата за отвод осадков составит для муниципальных учреждений 15-20 тысяч за год.

Введение платы за осадки, пояснил Пивенко, поможет не только улучшить финансовое положение «Водоканала», находящегося в состоянии банкротства, но и послужит стимулом для установки приборов учета на предприятиях.