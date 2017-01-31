В Австрии решили запретить носить бурку и никаб в общественных местах

Власти Австрии объявили о намерении запретить носить в общественных местах предметы одежды, полностью скрывающие лицо, — такие как бурка и никаб.

Запрет будет действовать, в частности, в школах и в судах. Как сообщает CNN, решение вступит в силу после одобрения парламентом.

Запрет содержится в подготовленной коалиционным правительством программе реформ, которые предполагается провести в ближайшие полтора года. Документ предполагает, в частности, требовать от беженцев подписания «контракта об интеграции и декларации ценностей».

Кроме того, правительство намерено обязать госслужащих носить «религиозно нейтральную» одежду, что критики рассматривают как попытку запретить ношение мусульманских платков.