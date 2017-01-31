Никиту Белых переведут в больницу «Матросской тишины»

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых будет переведен для медицинского обследования из СИЗО «Лефортово» в больницу «Матросской тишины». Об этом рассказала зампред Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева.

В тюремной больнице, по словам Меркачевой, Белых, жалующегося на проблемы с ногой, обследуют гражданские врачи. ФСИН, подчеркнула она, уже запросила департамент здравоохранения Москвы о направлении лучших специалистов в этой области для осмотра экс-губернатора и выбора метода лечения ноги.

Адвокат Белых Андрей Грохотов подтвердил, что его подзащитного переводят в больницу «Матросской тишины». У Белых, добавил он, «много жалоб на состояние здоровья, которое ежедневно ухудшается».