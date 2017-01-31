Никиту Белых переведут в больницу «Матросской тишины»

РИА Новости
10:15, 31 января 2017
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Бывший губернатор Кировской области Никита Белых будет переведен для медицинского обследования из СИЗО «Лефортово» в больницу «Матросской тишины». Об этом рассказала зампред Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева.

В тюремной больнице, по словам Меркачевой, Белых, жалующегося на проблемы с ногой, обследуют гражданские врачи. ФСИН, подчеркнула она, уже запросила департамент здравоохранения Москвы о направлении лучших специалистов в этой области для осмотра экс-губернатора и выбора метода лечения ноги.

Адвокат Белых Андрей Грохотов подтвердил, что его подзащитного переводят в больницу «Матросской тишины». У Белых, добавил он, «много жалоб на состояние здоровья, которое ежедневно ухудшается».

«Медицинская комиссия признала у Белых наличие некоторых хронических заболеваний. Его этапируют в больницу „Матросской тишины“, куда приедут гражданские медики», — заявила собеседница агентства.

РИА Новости
Никита Белых, занимавший в тот момент пост губернатора Кировской области, был задержан в Москве в июне 2016 года по подозрению в получении взятки в 400 тысяч евро. После ареста он был уволен с поста губернатора. Белых свою вину категорически отрицает.
Адвокаты бывшего губернатора неоднократно заявляли, что в СИЗО у Белых резко ухудшилось состояние здоровья, в частности, стала отниматься нога. Необходимая медицинская помощь, по словам защиты Белых, в «Лефортово» ему не оказывалась.
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