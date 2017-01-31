На Кубани уволился глава района. Он постелил губернатору ковровую дорожку на снегу

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 31 января принял отставку главы Апшеронского района Андрея Кравченко, который занимал должность с 2009 года.

Чиновник подал прошение после того, как губернатор в ходе внепланового визита раскритиковал власти района в твиттере и опубликовал снимок ковровой дорожки, которую для него постелили на снегу на одном из недостроенных объектов.

Сегодня — внеплановый выезд в Апшеронский район. Это тот самый воздухоопорник с порванным куполом. pic.twitter.com/3MIbmfj74f — Вениамин Кондратьев (@kondratyevvi) January 31, 2017

«Кажется, власть тут не понимает, чем надо заниматься. Не дорожки для начальства стелить, а чинить то, что разваливается», — написал губернатор.

Пресс-служба Краснодарского края также сообщила, что местные жители на встрече с главой региона сообщили о многочисленных коммунальных проблемах. «Немыслимо, что люди жалуются губернатору на разрытые канавы», — заявил Кондратьев.

Дорожку для губернатора постелили в апшеронском воздухоопорном спортивном комплексе, который был торжественно открыт в декабре 2011 года, но через месяц после проверок был закрыт и больше работу не возобновил.

Сроки ремонта несколько раз сдвигались. В феврале 2016 года губернатор назначил Кравченко испытательный срок, велев открыть объект к 1 сентября. «Ощущение, что местным властям наплевать на людей. Если в следующий приезд увижу, что отношение не изменилось, будем говорить по-другому», — заявил тогда Кондратьев.