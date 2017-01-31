МИД Чехии пожаловался на кибератаки, похожие на взлом серверов в США

Министр иностранных дел Чехии Любомир Заоралек 31 января сообщил, что неизвестные хакеры взломали электронные почтовые ящики десятков сотрудников ведомства, в том числе его самого.

Атаки продолжались несколько недель и были, по мнению экспертов по кибербезопасности, организованы неким иностранным государством. По словам министра, способ их совершения «очень сильно напоминал» атаки на серверы Демократической партии США, в которых американские спецслужбы обвиняют российскую разведку.

По словам Заоралека, в результате взломов никакая секретная информация похищена не была.