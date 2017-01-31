МИД Чехии пожаловался на кибератаки, похожие на взлом серверов в США
Министр иностранных дел Чехии Любомир Заоралек 31 января сообщил, что неизвестные хакеры взломали электронные почтовые ящики десятков сотрудников ведомства, в том числе его самого.
Атаки продолжались несколько недель и были, по мнению экспертов по кибербезопасности, организованы неким иностранным государством. По словам министра, способ их совершения «очень сильно напоминал» атаки на серверы Демократической партии США, в которых американские спецслужбы обвиняют российскую разведку.
По словам Заоралека, в результате взломов никакая секретная информация похищена не была.
США обвинили российскую разведку в организации кампании с целью повлиять на ход президентских выборов, важными составляющими которой были кибератаки и распространение фальшивых новостей. Россия категорически отвергает эти обвинения.
По утверждению американских спецслужб, кибератаки осуществляли группы хакеров, известные как Apt 28 и Apt 29. Эксперты по кибербезопасности обвиняли эти группировки в атаках на множество учреждений и отдельных людей в России и по всему миру.
В преддверии парламентских выборов, которые пройдут в Чехии в 2017 году, правительство этой страны открыло Центр по борьбе с терроризмом и гибридными угрозами, который призван заниматься, в частности, борьбой с пропагандой и фейковыми новостями.