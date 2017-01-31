Международная правозащитная организация Freedom House в своем ежегодном рейтинге мировой свободы в очередной раз отнесла Россию к категории несвободных стран.

Freedom in the World 2017: #FreedomReport records 11th consecutive year of decline in global freedom. https://t.co/SERwH1mHAi pic.twitter.com/50studAr1c — Freedom House (@FreedomHouseDC) January 31, 2017

Авторы доклада отмечают, что власти РФ на фоне усиления давления на оппозицию и сужения пространства для выражения недовольства общественностью внутри страны предпринимали активные попытки вмешательства в политику более свободных демократических стран.

В рейтинге упоминается вмешательство РФ в президентские выборы в США, поддержка националистических и крайне правых политических сил в Европе, а также попытка оказать влияние на результаты конституционного референдума в Италии.

«Индекс свободы», вычисляемой Freedom House для каждой страны, для России определен в 6,5 балла. Полной свободе соответствует 1, а полной несвободе — 7.

Россия получила 7 баллов за «политические права» и 6,5 балла за «гражданские свободы». Годом ранее РФ получила по 6 баллов в обеих категориях.