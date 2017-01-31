Freedom House: Россия — несвободная страна, покушающаяся на демократические режимы

Freedom House
11:03, 31 января 2017
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Международная правозащитная организация Freedom House в своем ежегодном рейтинге мировой свободы в очередной раз отнесла Россию к категории несвободных стран.

Авторы доклада отмечают, что власти РФ на фоне усиления давления на оппозицию и сужения пространства для выражения недовольства общественностью внутри страны предпринимали активные попытки вмешательства в политику более свободных демократических стран.

В рейтинге упоминается вмешательство РФ в президентские выборы в США, поддержка националистических и крайне правых политических сил в Европе, а также попытка оказать влияние на результаты конституционного референдума в Италии.

«Индекс свободы», вычисляемой Freedom House для каждой страны, для России определен в 6,5 балла. Полной свободе соответствует 1, а полной несвободе — 7.

Россия получила 7 баллов за «политические права» и 6,5 балла за «гражданские свободы». Годом ранее РФ получила по 6 баллов в обеих категориях.

«Россия, демонстрируя потрясающее высокомерие и враждебность, вмешивалась в политические процессы в Соединенных Штатах и других демократических государствах, усилила военную поддержку диктаторского режима Башара Асада в Сирии и закрепила незаконную оккупацию территории Украины» (англ.яз.).

Freedom House
В 2016 году 67 страны ухудшили свое положение в рейтинге Freedom House. Лишь в 36 странах состояние свободы улучшилось. Ухудшение состояния свободы в мире Freedom House фиксирует одиннадцатый год подряд.
Самыми свободными странами мира в 2015 году стали Финляндия, Исландия, Норвегия и Швеция. Хуже всего со свободой дела обстоят в Сирии, Эритрее, КНДР и Узбекистане.
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