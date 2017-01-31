Ford решил сократить четверть персонала в России

Ford Sollers планирует сократить четверть всех сотрудников совместного предприятия в России. Как рассказал «Ведомостям» источник в компании, сокращение коснется трети офисных сотрудников.

Представитель Ford Sollers заявил, что такой цели у предприятия нет, заметив, что в компании запустили программу добровольного ухода с выплатой пяти окладов. Насколько компания таким образом хотела бы сократить штат, представитель Ford не ответил. Сейчас, по его словам, в компании работают около 4500 человек.

Новая программа увольнения, как отмечают «Ведомости», станет уже не первой для Ford Sollers. За три года персонал завода во Всеволожске сократился с полутора до одной тысячи человек. При этом после простоя в ноябре 2016 года завод вернулся к пятидневной рабочей неделе. За 2016 год завод выпустил около 15 тысяч автомобилей при проектной мощности 160 тысяч машин.