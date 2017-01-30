В Польше опубликована база данных надзирателей Освенцима

Институт национальной памяти Польши опубликовал базу данных надзирателей концлагеря Освенцим (Аушвиц-Биркенау). В базу данных вошли 9686 человек, работавших в концлагере с момента его основания до ликвидации.

О каждом надзирателе собрана вся доступная информация, включая дату и место рождения, срок службы и служебный номер, и, в некоторых случаях, фотографии.

В случае, если фигуранта списка судили после войны, представлены документы судебного разбирательства. Однако, как отмечают в Институте национальной памяти, из сотрудников SS, служивших в Освенциме, лишь 12 процентов были осуждены. Предполагается, что несколько десятков бывших надзирателей до сих пор живы.

База данных надзирателей Освенцима, объявили в Институте национальной памяти, будет доступна в интернете.