Умер создатель компании, которая придумала Pac-Man
В Японии умер Масая Накамура — основатель компании Namco и один из пионеров японской игровой индустрии. Накамура умер 22 января, но компания сообщила о его смерти только неделю спустя.
Причины смерти Накамура не называются. Предпринимателю был 91 год.
Накамура основал Nakamura Manufacturing в 1955 году, позднее компании была переименована в Namco. Фирма занялась производством аркадных игровых автоматов.
Самой успешной игрой в истории компании стала Pac-Man, выпущенная в мае 1980 года. Среди других успешных релизов также серия файтингов Tekken, выпущенная в 1994 году.
Pac-Man стала одной из самых успешных видеоигр в истории. За первые двадцать лет после релиза в нее сыграли более десяти миллиардов раз.