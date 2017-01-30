Умер создатель компании, которая придумала Pac-Man

Kotaku
10:58, 30 января 2017
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В Японии умер Масая Накамура — основатель компании Namco и один из пионеров японской игровой индустрии. Накамура умер 22 января, но компания сообщила о его смерти только неделю спустя.

Причины смерти Накамура не называются. Предпринимателю был 91 год.

Накамура основал Nakamura Manufacturing в 1955 году, позднее компании была переименована в Namco. Фирма занялась производством аркадных игровых автоматов.
Самой успешной игрой в истории компании стала Pac-Man, выпущенная в мае 1980 года. Среди других успешных релизов также серия файтингов Tekken, выпущенная в 1994 году.
Pac-Man стала одной из самых успешных видеоигр в истории. За первые двадцать лет после релиза в нее сыграли более десяти миллиардов раз.

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