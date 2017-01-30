ЦБ потребовал усилить защиту внутрибанковских операций от хакерских атак

Коммерсант
06:33, 30 января 2017
Надежный источник

Центробанк разослал банкам рекомендации по шифрованию данных, которые передаются внутри кредитной организации. Это, как рассказали в пресс-службе регулятора, поможет повысить уровень защиты от хакерских атак.

По замыслу ЦБ, шифрование нужно внедрить в автоматизированных банковских системах (АБС) на всех компьютерах, которые обрабатывают платежные поручения. Сейчас данные шифруют только непосредственно перед отправкой в ЦБ. Регулятор попросил банки до 10 февраля оценить, как скоро они смогут внедрить новые правила шифрования.

Представители банков рассказали «Коммерсанту», что новый принцип шифрования придется добавлять в готовые решения АБС, причем для этого нужны специалисты, аккредитованные ФСБ. По оценке экспертов, каждому банку это обойдется в несколько миллионов рублей.

Основная сложность с переходом на новые правила заключается в том, что сейчас в банках шифрование проводится на одном-двух компьютерах, которые непосредственно связаны с ЦБ. Теперь дополнительная защита потребуется нескольким сотням компьютеров в каждом банке.

Ранее в Центробанке рассказали, что в 2015–2016 годах хакеры пытались вывести со счетов в российских банках 2,87 миллиарда рублей. Целью атак тогда стало уязвимое звено внутри АБС банков, когда незашифрованные данные только готовят к передаче в ЦБ.
В январе 2017 года ФСБ также отчиталась о предотвращении массовой атаки на российский банковский сектор. Утверждается, что в ноябре 2016 года хакеры пытались проникнуть в системы крупнейших российских банков. Возбуждено уголовное дело.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться