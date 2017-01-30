Скрытую запись переговоров разрешили использовать в суде

Верховный суд РФ признал допустимым доказательством аудиозапись разговора, сделанную одним из участников без разрешения другого. Об этом сообщает сайт «Право.Ру».

Решение было вынесено в связи с делом о взыскании невозвращенного займа с процентами с бывших супругов, которым истица одолжила деньги для их бизнеса. В 2015 году районный суд в Твери взыскал сумму с них обоих; при этом женщина предоставила суду аудиозапись телефонного разговора, из которого следует, что муж брал деньги в долг с согласия жены и на общие нужды семьи.

Ответчица подала на это решение апелляцию с требованием признать запись недопустимым доказательством, поскольку она была сделана без ее согласия. Тверской областной суд жалобу удовлетворил и постановил взыскать долг только с мужа, который заключал договор займа. Основанием для этого суд счел закон «Об информации», который запрещает получать информацию о частной жизни гражданина помимо его воли.

Верховный суд рассматривал кассацию истицы, которая просила признать должниками обоих супругов. Коллегия указала, что запрет на получение информации не распространяется на рассматриваемый случай, поскольку «запись телефонного разговора была произведена одним из лиц, участвовавших в этом разговоре, и касалась обстоятельств, связанных с договорными отношениями между сторонами».

Сама по себе аудиозапись, согласно Гражданскому процессуальному кодексу, является «самостоятельным средством доказывания», если предоставляющий ее может указать, «когда, кем и в каких условиях осуществлялись записи», что в конкретном деле было соблюдено, сказано в определении.

Верховный суд отменил решение Тверского областного суда и направил дело на новое рассмотрение.