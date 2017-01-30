Поклонская потребовала проверить сценарий фильма о Николае II. Прокуроры не нашли нарушений в трейлере

Депутат Госдумы Наталья Поклонская обратилась с повторным запросом в Генпрокуратуру о проверке фильма Алексея Учителя «Матильда». Она заявила, что не согласна с итогами первой проверки, в ходе которой прокуроры не нашли нарушений в трейлере картины.

По словам Поклонской, прокуратура должна проверить сценарий фильма с привлечением историков и богословов. Она также призвала проконтролировать расходование бюджетных средств на создание «Матильды».

Еще один запрос депутат направила в министерство культуры, она попросила ведомство учесть доводы критиков, когда будет решаться вопрос о выдаче фильму прокатного удостоверения.

Поклонская также написала в своем «Живом журнале», что считает фильм нарушением права убитого императора на неприкосновенность частной жизни.