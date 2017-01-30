Поклонская потребовала проверить сценарий фильма о Николае II. Прокуроры не нашли нарушений в трейлере

РИА Новости
09:13, 30 января 2017
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Депутат Госдумы Наталья Поклонская обратилась с повторным запросом в Генпрокуратуру о проверке фильма Алексея Учителя «Матильда». Она заявила, что не согласна с итогами первой проверки, в ходе которой прокуроры не нашли нарушений в трейлере картины.

По словам Поклонской, прокуратура должна проверить сценарий фильма с привлечением историков и богословов. Она также призвала проконтролировать расходование бюджетных средств на создание «Матильды».

Еще один запрос депутат направила в министерство культуры, она попросила ведомство учесть доводы критиков, когда будет решаться вопрос о выдаче фильму прокатного удостоверения.

Поклонская также написала в своем «Живом журнале», что считает фильм нарушением права убитого императора на неприкосновенность частной жизни.

«Нельзя допустить, чтобы в прокат вышел фильм, являющийся сознательной антиисторической подделкой, направленной на дискредитацию, клевету и глумление над одним из самых почитаемых святых нашей Церкви — царя Страстотерпца Николая II и его семьи», — утверждает Поклонская.

РИА Новости
Первый запрос о проверке «Матильды» Поклонская направила в ноябре 2016 года. Она посчитала, что фильм оскорбляет чувства верующих, так как рассказывает о романе причисленного к лику святых императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской.
Тогда создатель фильма Алексей Учитель объяснил, что прокуратура уже проводила проверки, но нарушений не нашла. Причем на момент обращения Поклонской фильм не был завершен. Его премьера намечена на октябрь 2017 года.
В Русской православной церкви фильм также назвали клеветой.

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