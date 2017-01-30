Поклонская потребовала проверить сценарий фильма о Николае II. Прокуроры не нашли нарушений в трейлере
Депутат Госдумы Наталья Поклонская обратилась с повторным запросом в Генпрокуратуру о проверке фильма Алексея Учителя «Матильда». Она заявила, что не согласна с итогами первой проверки, в ходе которой прокуроры не нашли нарушений в трейлере картины.
По словам Поклонской, прокуратура должна проверить сценарий фильма с привлечением историков и богословов. Она также призвала проконтролировать расходование бюджетных средств на создание «Матильды».
Еще один запрос депутат направила в министерство культуры, она попросила ведомство учесть доводы критиков, когда будет решаться вопрос о выдаче фильму прокатного удостоверения.
Поклонская также написала в своем «Живом журнале», что считает фильм нарушением права убитого императора на неприкосновенность частной жизни.
«Нельзя допустить, чтобы в прокат вышел фильм, являющийся сознательной антиисторической подделкой, направленной на дискредитацию, клевету и глумление над одним из самых почитаемых святых нашей Церкви — царя Страстотерпца Николая II и его семьи», — утверждает Поклонская.