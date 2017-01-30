«Новая газета»: в Чечне возбудили дело о покушении на Кадырова
МВД Чечни возбудило уголовное дело о попытке покушения на главу республики Рамзана Кадырова. Об этом со ссылкой на книгу учета заявлений о преступлениях сообщает «Новая газета».
В рапорте, как пишет издание, сообщается о задержании в Гудермесе 23 января Азиза Альвиева, Беслана Закараева и Шамхана Магомадова. Они дали признательные показания о подготовке покушения на Кадырова «с использованием гранатометов, автоматического огнестрельного орудия и взрывных устройств».
Организатором задержанные назвали Ису Ямадаева — представителя клана Ямадаевых, которые давно конфликтовали с Кадыровым. В результате на Ямадаева и задержанных завели дело по статье о посягательстве на жизнь государственного деятеля, пишет «Новая газета».
Один из задержанных Азиз Альвиев ранее проходил свидетелем по делу о покушении на самого Ямадаева. По подозрению в организации того покушения в федеральный розыск объявлен бывший советник Кадырова Шаа Турлаев.
Издание приводит цитаты из рапорта, но в них не указано, когда именно планировалось совершить покушение на Кадырова. По данным «Новой», речь идет о неудавшемся нападении в селе Беной весной 2016 года.
По данным «Новой газеты», Иса Ямадаев покинул Россию еще весной прошлого года. Можно предположить, что находится он там же, где и главный свидетель по делу об убийстве Немцова — Руслан Геремеев. Несмотря на то что между Дубаем и Россией заключено соглашение об экстрадиции, Дубай никого не выдает.