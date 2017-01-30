На жителя Волгоградской области завели уголовное дело из-за ошейника с диктофоном

Житель Волгоградской области, пытавшийся продать через интернет собачий ошейник, оснащенный устройством для скрытой аудиозаписи, стал фигурантом уголовного дела.

Дело, как говорится в сообщении на сайте регионального управления Следственного комитета, возбуждено по статье 138.1 УК РФ (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации).

По данным следствия, житель города Волжский летом 2016 года приобрел в одном из китайских интернет-магазинов ошейник с модулем GPS, позволяющим определить местоположение животного, а также встроенным устройством для скрытой аудиозаписи.

Позже он разместил в интернете объявление о продаже устройства. На встречу с продавцом под видом покупателя пришел сотрудник правоохранительных органов.