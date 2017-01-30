Именем Фиделя Кастро назовут площадь в Москве
Московские власти решили назвать именем Фиделя Кастро площадь на северо-западе столицы. Об этом рассказал источник ТАСС в мэрии Москвы.
Имя лидера кубинской революции на заседании межведомственной комиссии решили присвоить площади на пересечении 2-й Песчаной и Новопесчаной улиц в районе Сокол.
В качестве альтернативы также предлагалось назвать именем Кастро два проектируемых проезда в Северном Медведкове.
Бывший глава Кубы Фидель Кастро умер 26 ноября 2016 года, ему было 90 лет.