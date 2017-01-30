Именем Фиделя Кастро назовут площадь в Москве

ТАСС
10:10, 30 января 2017
Требует подтверждения

Московские власти решили назвать именем Фиделя Кастро площадь на северо-западе столицы. Об этом рассказал источник ТАСС в мэрии Москвы.

Имя лидера кубинской революции на заседании межведомственной комиссии решили присвоить площади на пересечении 2-й Песчаной и Новопесчаной улиц в районе Сокол.

Изображение: «Яндекс.Карты»

В качестве альтернативы также предлагалось назвать именем Кастро два проектируемых проезда в Северном Медведкове.

Бывший глава Кубы Фидель Кастро умер 26 ноября 2016 года, ему было 90 лет.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться