Бывший полпред президента на Сахалине задержан за экстремизм

РИА Новости
10:01, 30 января 2017
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Бывший полномочный представитель президента РФ в Сахалинской области Виталий Гулий задержан по подозрению в экстремизме, сообщил адвокат Дагир Хасавов.

Уголовное дело, по словам адвоката, было возбуждено из-за написанной Гулием книги «Подножие российского Олимпа. Штрихи к портрету современного чиновника».

«Через час мы встречаемся со следователем, который может либо отпустить его, либо выйти с ходатайством о продлении меры пресечения», — сказал адвокат.

Адвокат также сообщил, что выпуск дополнительного тиража книги приостановлен, так как сотрудники СК РФ пришли в издательство и «все изъяли».

Он [адвокат] добавил, что Гулия задержали в московском аэропорту Домодедово, когда он собирался лететь в Кишинев к своей 93-летней матери, которая попала в больницу. Тогда же ему сообщили, что он находится в розыске, заявил адвокат.

РИА Новости
«Подножие российского Олимпа. Штрихи к портрету современного чиновника» вышла в 2015 году.
В аннотации к книге приводились слова Гулия: «Я не ставил перед собой задачу подвести читателя к выводу о бессмысленности существования некоторых высших органов государственной власти, которые порой вынуждены искать и придумывать себе занятие, создавая бесполезные структуры и никчемные дела. Но если у кого-то возникнут подобные мысли, то возражать не стану».
Виталий Гулий занимал пост полпреда президента в Сахалинской области в 1991–1993 годах. Затем он работал в администрации президента. В 2000–2001 годах Гулий был заместителем полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе.
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