Бывший полпред президента на Сахалине задержан за экстремизм

Бывший полномочный представитель президента РФ в Сахалинской области Виталий Гулий задержан по подозрению в экстремизме, сообщил адвокат Дагир Хасавов.

Уголовное дело, по словам адвоката, было возбуждено из-за написанной Гулием книги «Подножие российского Олимпа. Штрихи к портрету современного чиновника».

«Через час мы встречаемся со следователем, который может либо отпустить его, либо выйти с ходатайством о продлении меры пресечения», — сказал адвокат.

Адвокат также сообщил, что выпуск дополнительного тиража книги приостановлен, так как сотрудники СК РФ пришли в издательство и «все изъяли».