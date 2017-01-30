Бывший полпред президента на Сахалине задержан за экстремизм
Бывший полномочный представитель президента РФ в Сахалинской области Виталий Гулий задержан по подозрению в экстремизме, сообщил адвокат Дагир Хасавов.
Уголовное дело, по словам адвоката, было возбуждено из-за написанной Гулием книги «Подножие российского Олимпа. Штрихи к портрету современного чиновника».
«Через час мы встречаемся со следователем, который может либо отпустить его, либо выйти с ходатайством о продлении меры пресечения», — сказал адвокат.
Адвокат также сообщил, что выпуск дополнительного тиража книги приостановлен, так как сотрудники СК РФ пришли в издательство и «все изъяли».
Он [адвокат] добавил, что Гулия задержали в московском аэропорту Домодедово, когда он собирался лететь в Кишинев к своей 93-летней матери, которая попала в больницу. Тогда же ему сообщили, что он находится в розыске, заявил адвокат.