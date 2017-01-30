«Большой тройке» операторов придется отказаться от федеральных лицензий 3G из-за Крыма

Крупнейшим российским сотовым операторам МТС, «Мегафону» и «Билайну» придется отказаться от федеральных лицензий на связь 3G, чтобы не попасть под санкции из-за работы в Крыму. Об этом РБК рассказал источник, близкий к Роскомнадзору.

В 2017 году у всех трех компаний истекают федеральные лицензии на 3G, а их продление будет означать, что операторы должны оказывать услуги связи в том числе в Крыму. Действующие лицензии выданы в 2007 году, поэтому на Крым они не распространяются.

Как выяснило РБК, 2 февраля в Роскомнадзоре пройдет совещание с представителями операторов, чтобы обсудить вопрос о продлении лицензии. Представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский отказался комментировать эту тему.

Представитель МТС Дмитрий Солодовников пояснил изданию, что главная задача — сохранить связь для абонентов, так как смартфоны с 3G являются самым популярным способом выхода в интернет. «Как это будет оформлено — вопрос второго плана», — заметил Солодовников на вопрос о федеральной лицензии.

В «Билайне» («Вымпелком») рассказали, что уже подали заявку на продление федеральной лицензии. «Мегафон» от комментариев отказался.