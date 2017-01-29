В Москве на митинге в защиту троллейбусов задержали пять человек
В Москве на согласованном митинге за сохранение в городе троллейбусной сети, который проходит 29 января на Суворовской площади, задержаны пять человек. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».
Среди задержанных, по данным издания, оказались мужчины с плакатами «Собянин — вор!» и «Путин — предатель России». У одного из задержанных плаката при себе не было.
Задержанных везут в ОВД «Мещанский». По данным «Белого счетчика», на акцию пришли более 900 человек.
January 29, 2017
На 14:30 на митинг #В_защиту_троллейбуса несмотря на мороз пришло 724 человека. #БелыйСчётчик продолжает считать. pic.twitter.com/a6ISNSnLur— #БелыйСчётчик (@WhiteCounter) January 29, 2017
Митинг за троллейбус подошел к концу. Наш общий итог: около 350 человек.@max_katz @varlamov #троллейбус pic.twitter.com/dsUbNVwbZr— MobCounter2015 (@MobCounter2015) January 29, 2017
Сотрудники полиции объясняют задержание тем, что она (пятая задержанная. — прим. «Медузы») «вышла из зоны митинга» и развернула плакат, а также уточняют, что в данный момент ее статус не «задержанная», а «доставляемая».