В Москве на митинге в защиту троллейбусов задержали пять человек

В Москве на согласованном митинге за сохранение в городе троллейбусной сети, который проходит 29 января на Суворовской площади, задержаны пять человек. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

Среди задержанных, по данным издания, оказались мужчины с плакатами «Собянин — вор!» и «Путин — предатель России». У одного из задержанных плаката при себе не было.

Задержанных везут в ОВД «Мещанский». По данным «Белого счетчика», на акцию пришли более 900 человек.