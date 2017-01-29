В Москве на митинге в защиту троллейбусов задержали пять человек

ОВД-Инфо
13:14, 29 января 2017
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В Москве на согласованном митинге за сохранение в городе троллейбусной сети, который проходит 29 января на Суворовской площади, задержаны пять человек. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

Среди задержанных, по данным издания, оказались мужчины с плакатами «Собянин — вор!» и «Путин — предатель России». У одного из задержанных плаката при себе не было.

Задержанных везут в ОВД «Мещанский». По данным «Белого счетчика», на акцию пришли более 900 человек.

Сотрудники полиции объясняют задержание тем, что она (пятая задержанная. — прим. «Медузы») «вышла из зоны митинга» и развернула плакат, а также уточняют, что в данный момент ее статус не «задержанная», а «доставляемая».

ОВД-Инфо
Организаторы митинга утверждают, что власти Москвы планируют полностью заменить троллейбусы на автобусы; в частности, они указывают на появление автобусов на троллейбусном маршруте «Б» на Садовом кольце. Мэрия отрицает существование таких планов.
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