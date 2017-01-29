Трамп велел за месяц подготовить новый план борьбы с ИГ
Президент США Дональд Трамп подписал меморандум, посвященный борьбе с террористической организацией «Исламское государство».
Документ предписывает Минобороны в течение 30 дней представить президенту черновик «нового плана» по борьбе с ИГ.
В плане, в частности, должны быть обозначены «новые партнеры» в коалиции по борьбе с ИГ, а также меры по поддержке партнеров.
Кроме того, в плане должны быть сформулированы меры по развенчанию исламистской идеологии и уничтожению путей финансирования террористов.
Террористы из «Исламского государства» контролируют значительную часть территорий Ирака и Сирии.
США в рамках международной коалиции ведут военную операцию против ИГ с 2014 года. В коалицию входит несколько десятков стран, в том числе партнеры США по НАТО и арабские страны. США сотрудничают с властями Ирака; Сирия действия коалиции на своей территории считает нарушением суверенитета.
Россия с 2015 года проводит в Сирии военную операцию, официальная цель которой — поддержка армии президента Башара Асада в борьбе с террористами, в том числе с ИГ.
28 января Дональд Трамп обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным «налаживание реальной координации российских и американских действий с целью разгрома ИГИЛ и других террористических группировок в Сирии», говорится в сообщении на сайте Кремля.