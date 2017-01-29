Трамп велел за месяц подготовить новый план борьбы с ИГ

Президент США Дональд Трамп подписал меморандум, посвященный борьбе с террористической организацией «Исламское государство».

Документ предписывает Минобороны в течение 30 дней представить президенту черновик «нового плана» по борьбе с ИГ.

В плане, в частности, должны быть обозначены «новые партнеры» в коалиции по борьбе с ИГ, а также меры по поддержке партнеров.

Кроме того, в плане должны быть сформулированы меры по развенчанию исламистской идеологии и уничтожению путей финансирования террористов.