Россияне завоевали шесть медалей на чемпионате Европы по фигурному катанию

Российские спортсмены выиграли медальный зачет на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в чешском городе Острава.

Россияне завоевали шесть медалей — две золотых, две серебряных и две бронзовых. У Франции, занявшей в медальном зачете второе место, одно золото и одна бронза.

Вечером 28 января Максим Ковтун и Михаил Коляда заняли второе и третье место в одиночном мужском катании (первым в пятый раз подряд стал испанец Хавьер Фернандес). Вот выступление Ковтуна в произвольной программе:

MAXIM KOVTUN 2017 EUROPE FREE SKATING Epic Skating

Ранее в женском одиночном катании первые два места заняли Евгения Медведева и Анна Погорилая, а Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли парное катание. Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев стали третьими в танцах на льду.

Вот выступление Евгении Тарасовой и Владимира Морозова в произвольной программе: