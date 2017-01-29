Россияне завоевали шесть медалей на чемпионате Европы по фигурному катанию

Р-Спорт
07:44, 29 января 2017
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Российские спортсмены выиграли медальный зачет на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в чешском городе Острава.

Россияне завоевали шесть медалей — две золотых, две серебряных и две бронзовых. У Франции, занявшей в медальном зачете второе место, одно золото и одна бронза.

Вечером 28 января Максим Ковтун и Михаил Коляда заняли второе и третье место в одиночном мужском катании (первым в пятый раз подряд стал испанец Хавьер Фернандес). Вот выступление Ковтуна в произвольной программе:

MAXIM KOVTUN 2017 EUROPE FREE SKATING
Epic Skating

Ранее в женском одиночном катании первые два места заняли Евгения Медведева и Анна Погорилая, а Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли парное катание. Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев стали третьими в танцах на льду.

Вот выступление Евгении Тарасовой и Владимира Морозова в произвольной программе:

Evgenia TARASOVA / Vladimir MOROZOV EURO 2017 FREE SKATING
Epic Skating
Россия регулярно выигрывает медальный зачет на чемпионатах Европы по фигурному катанию. В 2016 году российские фигуристки завоевали семь медалей, в 2015-м — девять. Наименее удачным за последние годы стало выступление на чемпионате 2011 года — там россияне выиграли всего три медали, среди которых не было золотой.
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