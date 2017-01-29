Роджер Федерер обыграл Рафаэля Надаля в финале Australian Open

Meduza
12:51, 29 января 2017

Швейцарский теннисист Роджер Федерер обыграл испанца Рафаэля Надаля в финале турнира турнира Australian Open.

Матч завершился со счетом 6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3.

Победа стала для Федерера пятой в финале Australian Open и 18-й победой в финале турнира Большого шлема. Надаль выигрывал турниры Большого шлема 14 раз.
Роджер Федерер и Рафаэль Надаль сыграли друг против друга 35 матчей. В этом противостоянии со счетом 23-13 ведет Надаль. 
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