Роджер Федерер обыграл Рафаэля Надаля в финале Australian Open
Швейцарский теннисист Роджер Федерер обыграл испанца Рафаэля Надаля в финале турнира турнира Australian Open.
Матч завершился со счетом 6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3.
Tears of joy for the champ #Federer #AusOpen pic.twitter.com/t048S5Spcm— #AusOpen (@AustralianOpen) January 29, 2017
Победа стала для Федерера пятой в финале Australian Open и 18-й победой в финале турнира Большого шлема. Надаль выигрывал турниры Большого шлема 14 раз.
Роджер Федерер и Рафаэль Надаль сыграли друг против друга 35 матчей. В этом противостоянии со счетом 23-13 ведет Надаль.