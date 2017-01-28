В Лондоне анархисты захватили пустующий дом бывшего топ-менеджера «Газпрома»

В Лондоне анархисты захватили пустующий дом, который принадлежит бывшему топ-менеджеру «Газпрома» Андрею Гончаренко. В четырехэтажном здании они оборудовали приют для бездомных.

Анархисты захватили дом 24 января. Компания, представляющая интересы Гончаренко, обратилась в суд с требованием выселить захватчиков. Слушания состоятся 31 января.

More of this sort of thing! Good work. https://t.co/8pjRa1ZBem — Rachel (@racybearhold) 27 January 2017

Андрей Гончаренко приобрел дом, где раньше располагался испанский центр Сервантеса, в 2014 году. Здание обошлось ему в миллиард рублей.