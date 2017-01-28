В аэропорту Нью-Йорка устроили митинг против запрета на въезд для беженцев
В аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке устроили акцию протеста против запрет на въезд для жителей семи мусульманских стран и любых беженцев. Buzzfeed ведет прямую трансляцию.
На плакатах протестующих написаны приветственные лозунги в адрес мусульман, а также требования впустить их в страну.
Президент США Дональд Трамп временно свернул программу по приему беженцев и запретил въезд жителям семи мусульманских стран: Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена. В Америку перестали пускать даже тех, у кого есть въездные визы. Трамп объяснял, что запреты нужны для борьбы с терроризмом.
Двое иракцев, прилетевшие в США с оформленными визами получать убежище, были задержаны в аэропорту Нью-Йорка. Из-за запрета иранский режиссер Асгар Фархади не сможет присутствовать на церемонии вручения премии «Оскар» 26 февраля.
Иран пообещал запретить всем американцам въезд в страну.