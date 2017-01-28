В аэропорту Нью-Йорка устроили митинг против запрета на въезд для беженцев

В аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке устроили акцию протеста против запрет на въезд для жителей семи мусульманских стран и любых беженцев. Buzzfeed ведет прямую трансляцию.

На плакатах протестующих написаны приветственные лозунги в адрес мусульман, а также требования впустить их в страну.